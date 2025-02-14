Эстонская разведка назвала факторы подготовки РФ к войне с НАТО
Россия пытается наращивать свой потенциал для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО. Об этом свидетельствует увеличение объемов производства БпЛА при технологическом содействии Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Службы внешней разведки Эстонии (EFIS).
В ежегодном докладе 12 февраля разведка сосредоточилась на российских угрозах Эстонии, другим членам НАТО и Западу.
В документе отмечается, что темпы перевооружения российской армии будут зависеть от продолжительности, а также исхода войны России в Украине. Прекращение или заморозка войны в Украине на выгодных для Кремля условиях, позволит России постоянно размещать больше войск вдоль границ соседних стран-членов НАТО, чем до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
В разведывательном докладе также подчеркиваются усилия России по увеличению, совершенствованию и централизации операций и производства беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что Россия ежегодно до 2030 года будет выделять в среднем миллион евро (около 1 миллиона долларов) на свой национальный проект "Беспилотные летательные аппараты".
Проект был запущен в декабре 2023 года. Его целью является создание 48 научно-производственных центров по всей России, стандартизация производства и разработка дронов, создание электронной базы данных экспертов по беспилотной индустрии и интеграция в 75% всех российских школ обучения, связанного с беспилотниками.
Согласно оценкам EFIS, Россия пытается использовать эти научно-исследовательские центры для уменьшения зависимости от западных и иностранных технологий и компонентов.
В этом контексте, Россия продолжает полагаться на Китай в вопросах закупки западных компонентов для производства беспилотников. По данным эстонской разведки, до 80 процентов западных компонентов, на которые распространяются санкции, вероятно, попадают в Россию через Китай.
Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 13 февраля отметил, что выводы разведки Эстонии совпадают с его оценками касательно текущих усилий России по подготовке своих военных и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Угроза войны России со странами НАТО
Спецслужбы европейских стран констатируют подготовку России к войне с НАТО. Так, в разведке Дании отметили, что уже через пять лет Россия будет готова к полномасштабной войне с Альянсом.
Армия РФ уже применяет инновации в производстве дронов против отдельных стран НАТО.
Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" в качестве гарантии безопасности для завершения войны.
Впрочем, официальный Киев готов добиваться членства в Альянсе.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон также не исключил членства Украины в НАТО.
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