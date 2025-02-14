Эстонская разведка назвала факторы подготовки РФ к войне с НАТО

Россия пытается наращивать свой потенциал для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО. Об этом свидетельствует увеличение объемов производства БпЛА при технологическом содействии Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Службы внешней разведки Эстонии (EFIS).

В ежегодном докладе 12 февраля разведка сосредоточилась на российских угрозах Эстонии, другим членам НАТО и Западу.

В документе отмечается, что темпы перевооружения российской армии будут зависеть от продолжительности, а также исхода войны России в Украине. Прекращение или заморозка войны в Украине на выгодных для Кремля условиях, позволит России постоянно размещать больше войск вдоль границ соседних стран-членов НАТО, чем до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В разведывательном докладе также подчеркиваются усилия России по увеличению, совершенствованию и централизации операций и производства беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что Россия ежегодно до 2030 года будет выделять в среднем миллион евро (около 1 миллиона долларов) на свой национальный проект "Беспилотные летательные аппараты".

Проект был запущен в декабре 2023 года. Его целью является создание 48 научно-производственных центров по всей России, стандартизация производства и разработка дронов, создание электронной базы данных экспертов по беспилотной индустрии и интеграция в 75% всех российских школ обучения, связанного с беспилотниками.

Согласно оценкам EFIS, Россия пытается использовать эти научно-исследовательские центры для уменьшения зависимости от западных и иностранных технологий и компонентов.

В этом контексте, Россия продолжает полагаться на Китай в вопросах закупки западных компонентов для производства беспилотников. По данным эстонской разведки, до 80 процентов западных компонентов, на которые распространяются санкции, вероятно, попадают в Россию через Китай.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 13 февраля отметил, что выводы разведки Эстонии совпадают с его оценками касательно текущих усилий России по подготовке своих военных и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.