Швеция и Финляндия сформировали ударную бригаду на границе с РФ, - СМИ

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которая расположена возле финской Лапландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.
Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.
Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.
В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.
Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.
Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.
Напомним, Европейский Союз построит трехсоставную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" - морской, беспилотной и наземной. Реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и учетом украинского боевого опыта.
Также Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер с помощью восстановления болот.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт заявил, что Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.