Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой

Об итогах встречи в Рамштайне, поставках Украине самолетов и снарядов, контрнаступлении, членстве Швеции и Украины в НАТО – в блиц-интервью РБК-Украина в кулуарах рамштайновской конференции рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Вчерашнюю, 11-ю по счету встречу Контактной группы по помощи Украине (в обиходе – "рамштайновский формат"), часто называли юбилейной. Ведь первая такая встреча, тоже на американской авиабазе Рамштайн в юго-западной Германии, состоялась почти год назад – 26 апреля 2022 года.

За это время запросы Украины, объем и сложность предоставляемых западными союзниками вооружений очень изменились. По словам министра обороны Алексея Резникова, из его списка пожеланий незакрытым остался только один пункт – о современных западных самолетах. Но и этот вопрос, уверен Резников, удастся решить в обозримом будущем.

На самой встрече в Рамштайне приоритет отдавался наземным средствам ПВО, логистике и аммуниции. Как подчеркнул в разговоре с РБК-Украина министр обороны Швеции Пол Йонсон, в нынешней фазе войны безопасность снабжения является ключевым фактором.

Его страна, Швеция, находится уже на самом пороге НАТО, ее вступление в альянс блокируют Венгрия и Турция. Йонсон надеется, что уже к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе последние препятствия будут сняты. У Украины тоже большие ожидания от летнего саммита – по словам президента Владимира Зеленского, мы рассчитываем получить "политическое приглашение" в альянс. Западные союзники Украины эту тему пока комментируют сдержанно. В Рамштайне они многократно подчеркивали, что сейчас в приоритете – защита Украины от продолжающейся российской агрессии, а вопрос членства в НАТО стоит обсуждать позже.

– Довольны ли вы встречей в Рамштайне? Ваши ожидания оправдались?

– Я думаю, что встреча была очень хорошей. Она продемонстрировала единство более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в различных формах, в том числе военной техникой. Сегодня стало ясно, насколько важно для Украины иметь больше систем ПВО.

Швеция, конечно, уже предоставила Украине, среди прочего, системы к ЗРК Hawk и Iris-T. Так что ПВО имеет решающее значение.

Другой вопрос, о котором мы говорили, заключался в том, насколько важно сейчас также обеспечивать логистическую поддержку военных активов и возможностей, которые мы предоставляем Украине,. Конечно, это потребует значительного международного сотрудничества. И мы добились хорошего прогресса в этом, особенно в отношении работы с танками "Леопард".

– А что насчет самолетов? В чем проблема с ними? Почему западные страны способны предоставить почти все, танки, артиллерию, но не истребители?

– У меня нет принципиальных возражений против того, что страны, как Польша и Словакия, предоставляют самолеты Украины. Я думаю, что это хорошо. Швеции трудно отказаться от тех самолетов, которые у нас есть для защиты нашей территории, потому что они имеют решающее значение. Но я не исключаю никаких возможностей.

Крайне важно, чтобы Украина могла поддерживать превосходство в воздухе. Это может быть осуществлено с помощью самолетов, или увеличения количества систем противовоздушной обороны. Был очень четкий месседж, как от министра Резникова, так и от министра Остина, что противовоздушная оборона действительно имеет решающее значение для Украины.

– Считаете ли вы, что западные союзники предоставили Украине достаточно оружия для нашего будущего контрнаступления? И чтобы оно было успешным.

– Мы предоставили сотни танков, различных артиллерийских систем и тысячи броневиков. Думаю, это важно для весеннего наступления.

Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. И поэтому очень важно сделать две вещи. Во-первых, конечно, убедиться, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы.

В настоящее время Швеция председательствует в Евросоюзе, и мы прилагаем все усилия, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС, чтобы мы могли выполнить обязательство по предоставлению до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года. Это имеет ключевое значение.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично выразил свое разочарование тем, что Евросоюз не может воплотить свое совместное решение о закупке боеприпасов для Украины. Причина – внутренние противоречия между отдельными членами ЕС. Не является эта ситуация плохим знаком?

– Я не хочу слишком много рассуждать о внутренней механике и динамике в ЕС. Но я думаю, что ЕС действовал достаточно быстро.

Это предложение поступило от Эстонии несколько месяцев назад, и на встрече 20 марта этого года мы решили, что будем его реализовывать. Конечно, время имеет значение, и мы не можем зацикливаться на дискуссиях о том, как мы будем осуществлять закупки. Важно убедиться, что у нас также есть промышленные мощности для фактической закупки этих снарядов и что мы можем производить их в достаточном количестве. Это большой вызов.

Я думаю, что у многих из нас есть веские причины подумать как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном (Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, - ред.), он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Так что дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей.

– Может ли текущая нехватка артиллерийских снарядов как в украинской, так и в российской армии, привести войну к вялотекущей фазе?

– Мне кажется, что это, в определенной степени, война на истощение, война, в которой безопасность снабжения действительно является ключевой. И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши промышленные мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину в ее долгом пути.

– Швеция пока не член НАТО, причины всем известны. Вы ожидаете, что ваша страна вступит в НАТО в очень обозримом будущем, скажем, в течение следующих месяцев?

– Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки. Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом альянса к Вильнюсскому саммиту. Конечно, мы с уважением относимся к тому факту, что только Турция может принимать решения за Турцию, только Венгрия может принимать решения за Венгрию, но мы чувствуем очень сильную поддержку нашей заявки в НАТО.

– А что касается вступления Украины? Есть много позиций на этот счет: генсек Столтенберг говорит одно, украинский президент Зеленский другое, министр обороны Германии Борис Писториус говорит то, что говорит. Вы поддержите присоединение Украины к НАТО сразу после того, как эта война закончится нашей победой?

– Ну, мы еще не член Альянса. Так что в этом отношении мне трудно озвучить позицию. Но есть две вещи, о которых я хочу заявить четко. Во-первых, это важность десятой статьи Североатлантического договора, которая означает политику открытых дверей, это важно для Швеции, это важно для Украины. И я думаю, что евроатлантическое сообщество будет сильнее, когда все страны будут иметь право выбирать свой собственный путь к обеспечению безопасности, будь то Швеция или Украина. И мы всегда будем бороться за то, чтобы дверь была открыта.

Еще одна вещь, которую я хотел бы повторить – это, конечно, соглашение, достигнутое в Бухаресте в 2008 году, оно было очень ясным: Украина и Грузия станут членами НАТО.