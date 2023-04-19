В Швеции высказали оптимистичный прогноз относительно сроков вступления в НАТО

Сегодня, 19 апреля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что есть надежды, что его страна сможет присоединиться к НАТО в июле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Выступая во время встречи со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде, Бильстрем сказал, что Швеция будет поставщиком безопасности для организации.

"Мы очень, очень надеемся на включение Швеции в НАТО на Вильнюсском саммите", - добавил министр.

Заметим, что саммит глав государств и правительств членов НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время сегодняшнего визита в Швецию также выразил надежду, что вступление Швеции в НАТО состоится уже в июле.

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