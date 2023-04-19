Глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля

"Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в альянсе, и я знаю, что они чувствуют то же самое", - сказал Остин, выступая вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Стокгольме.

Альянс придерживается политики открытых дверей, то есть любая страна может быть приглашена присоединиться, если она выразит заинтересованность, если она способна и желает поддерживать принципы учредительного договора альянса.

Однако, согласно правилам вступления, любое государство-член может наложить вето на присоединение новой страны. И хотя подавляющее большинство членов НАТО приветствовали заявку Швеции, две страны - Турция и Венгрия - затормозили процесс.

Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если она не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция дала понять, что этого не произойдет, и сейчас процесс остановился.

Однако Остин отметил, что тупиковая ситуация скоро решится.

"Я уверен, что эти страны примут это решение. И я уверен, что они примут его до июля", - сказал он.

Турция обвинила Швецию в размещении курдских "террористических организаций", в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что она распространяет "откровенную ложь" о верховенстве права в его стране.

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