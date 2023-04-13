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В парламенте Венгрии ответили, когда ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО

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Венгрия, Четверг 13 апреля 2023 16:15
В парламенте Венгрии ответили, когда ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: лидер фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш (facebook.com/kocsismate)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время весенней сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиша, которое приводит Mandiner.

Это должно состояться до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Кочиш пояснил, что венгерский парламент намерен одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО во время весенней сессии.

Пока дата голосования пока не установлена. Лидер фракции подтвердил, что депутаты от партии "ФИДЕС" и правительство Венгрии поддерживают присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.

"Дебаты о членстве в НАТО не были закрыты, а открылись на заседании фракции, но все равно мы не будем последней страной, которая примет решение о вступлении Швеции, и не через нас они некоторое время будут вне НАТО", - заверил лидер фракции.

Следует отметить, что Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Их решений не хватает для вступления страны в Североатлантический союз.

Напомним, ранее Турция заявила, что обсуждение членства Швеции в НАТО будет продолжаться в июле.

Венгрия продолжает блокировать членство Швеции в НАТО. Такую позицию Будапешта страны Альянса считают раздражительной.

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