В парламенте Венгрии ответили, когда ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО
Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время весенней сессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиша, которое приводит Mandiner.
Это должно состояться до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Кочиш пояснил, что венгерский парламент намерен одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО во время весенней сессии.
Пока дата голосования пока не установлена. Лидер фракции подтвердил, что депутаты от партии "ФИДЕС" и правительство Венгрии поддерживают присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.
"Дебаты о членстве в НАТО не были закрыты, а открылись на заседании фракции, но все равно мы не будем последней страной, которая примет решение о вступлении Швеции, и не через нас они некоторое время будут вне НАТО", - заверил лидер фракции.
Следует отметить, что Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Их решений не хватает для вступления страны в Североатлантический союз.
Напомним, ранее Турция заявила, что обсуждение членства Швеции в НАТО будет продолжаться в июле.
Венгрия продолжает блокировать членство Швеции в НАТО. Такую позицию Будапешта страны Альянса считают раздражительной.
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