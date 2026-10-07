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Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба, через который поставляют оружие Украине

09:21 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба, через который поставляют оружие Украине Фото: Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба, через который поставляют оружие Украине (Getty Images)
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Швеция развернет системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить логистический центр НАТО, через который союзники поставляют оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Операция начнется в декабре. К ней привлекут около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot состоит в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время он не сообщил, сколько систем Patriot будет отправлено в Польшу.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к новой волне гибридных атак РФ. Речь идет о систематических поджогах и диверсиях на оборонных и критических объектах ЕС.

Датская разведка также предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Также не исключается возможность проведения ограниченной военной операции.

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