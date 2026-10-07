Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба, через который поставляют оружие Украине
Швеция развернет системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить логистический центр НАТО, через который союзники поставляют оружие Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Операция начнется в декабре. К ней привлекут около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.
"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot состоит в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
В то же время он не сообщил, сколько систем Patriot будет отправлено в Польшу.
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к новой волне гибридных атак РФ. Речь идет о систематических поджогах и диверсиях на оборонных и критических объектах ЕС.
Датская разведка также предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Также не исключается возможность проведения ограниченной военной операции.