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Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу, через який постачають зброю Україні

09:21 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу, через який постачають зброю Україні Фото: Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу, через який постачають зброю Україні (Getty Images)
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Швеція розгорне системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі, щоб допомогти захистити логістичний центр НАТО, через який союзники постачають зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада.

"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", ​​- заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас він не повідомив, скільки систем Patriot буде відправлено до Польщі.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників готуватися до нової хвилі гібридних атак РФ. Йдеться про систематичні підпали та диверсіях на оборонних і критичних об'єктах ЄС.

Данська розвідка також попередила про ймовірне посилення Росією гібридних атак проти країн НАТО найближчими місяцями. Також не виключається можливість проведення обмеженої військової операції.

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