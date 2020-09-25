Норвегія не визнала Лукашенка президентом Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (belta.by)

Норвегія не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі після інавгурації. Також норвезький уряд закликає до діалогу влади з опозицією.

Про це повідомив державний секретар міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен.

Він зазначив, що "напівтаємна" інавгурація Лукашенка лише сприяє поглибленню кризи в Білорусі і знову підкреслив, що вибори не були чесними і вільними.

"Напівтаємна інавгурація не додає легітимності. Вона тільки поглиблює політичну кризу в Білорусі. МЗС Норвегії знову закликає владу утриматися від насильства і перейти до серйозного діалогу з опозицією. Вибори не були ані чесними, ані вільними", - написав Халворсен.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що бачить Франції в ролі посередника на переговорах з владою Білорусі.

23 вересня в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. При цьому про неї заздалегідь не повідомлялося. В ході інавгурації він заявив, що у Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Заявити про нелегітимність Лукашенко вже встигли ряд європейських країн, Євросоюз і США.

Після інавгурації Лукашенка Світлана Тихановская заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.