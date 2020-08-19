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Швеція призупинила допомогу держсуб'єктам Білорусі

Середа 19 серпня 2020 10:50
Швеція призупинила допомогу держсуб'єктам Білорусі
Фото: Пітер Ерікссон (planering.org)
Автор: Андрій Козловський

Ерікссон вважає, що Лукашенко використовує всі держінструменти проти власного народу

Сьогодні, 19 серпня, Швеція заморожує частину допомоги Білорусі, яка раніше спрямовувалася на проекти із залученням державних структур. Уряд Швеції вважає розумним наразі призупинити відносини з чинною білоруською владою.

Про це міністр допомоги розвитку Швеції Пітер Ерікссон написав у своєму Twitter.

"Допомога Швеції Білорусі в основному була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу частину, яка йшла на проекти, в яких брали участь державні суб'єкти", - написав Ерікссон.

Також міністр вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує всі держінструменти проти власного народу.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

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