Швеция удвоит требования к зарплате мигрантов
Правительство Швеции объявило, что требование по доходу иностранных работников удвоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро). Отмечается, что правительство этим решением хочет побороть низкую оплату труда.
"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", - заявила министр миграции Мария Малмер Стенергард.
В прошлом году Швецией было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты. Согласно прогнозу Миграционного агентства, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции.
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Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз объема частных переводов трудовых мигрантов в Украину.
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