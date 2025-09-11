САУ Archer и не только. Украина получит пакет помощи от Швеции на 836 млн долларов

Швеция предоставит Украине вооружение на 836 млн долларов в рамках очередного пакета военной помощи. Туда, в частности, войдут самоходные артиллерийские установки Archer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона в соцсети X .

"Швеция представила 20-й пакет поддержки Украины стоимостью 836 миллионов долларов. В него входят, среди прочего, 18 новых систем Archer, продление долгосрочной военной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда долларов ежегодно в 2026-2027 годах и 900 миллионов долларов ежегодного гражданского финансирования в 2026-2028 годах", - рассказал Йонсон.

Он уточнил, что страна в рамках пакета помощи закупит 18 новых систем Archer и дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на сумму 327 миллионов долларов. Таким образом, всего у Украины будет уже 44 таких артиллерийских системы. Украинские воины подтвердили их эффективность против российских целей.

Также, по словам Йонсона, Швеция закупит материальные средства на сумму 190 млн долларов в морской сфере. Речь о мобильных прибрежных радиолокационных системах, новых судах обеспечения с гранатометами и беспилотными системами. 32 переданных катера Combat boat 90 получат дополнительные датчики, вооружение и радары.

При этом Швеция предоставит 500 мотоциклов и оборудование для поддержки авиабаз - грузовики и тракторы - на сумму 12,7 миллиона долларов.

Подаренные Украине зенитные системы Tridon Mk 2 получат радиолокационные датчики и системы управления. Дополнительно предоставляются еще программируемые 40-мм зенитные боеприпасы.

В пакет включены и финансовые взносы на сумму 68 миллионов долларов в различные коалиции возможностей.

"Включены и дополнительные секретные системы и проекты, но их внедрение будет отложено до поля боя. Российская армия может ожидать шведско-украинских "сюрпризов" в будущем. Швеция продолжит оказывать жесткое давление на Россию, пока она не остановит эту войну", - отметил Йонсон.