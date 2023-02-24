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Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2, - Spiegel

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Швеция, Пятница 24 февраля 2023 14:27
Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2, - Spiegel Фото: Швеция передаст Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и планирует передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Сообщается, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

РБК-Украина сообщало, что Швеция может отправить Украине часть из 120 своих танков Leopard. Страна также готовится предоставить еще один пакет помощи Киеву.

Отметим, что премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выступает за создание международной коалиции государств, которая принимала бы решение по поводу поставок истребителей для Украины.

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