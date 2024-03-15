Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Гидроциклы пользуются спросом в Украине, и, по словам представителей береговой охраны, гидроциклы могут быть переданы в дар Украине немедленно.

21 декабря Береговая охрана объявила, что водные суда, используемые для морского наблюдения, могут быть переданы в дар Украине. Об этом Береговая охрана сообщила в промежуточном отчете правительственного задания по анализу условий передачи в дар Украине судов и другого оборудования.

В общей сложности дар состоит из девяти персональных водных судов, которые могут быть переданы сразу после того, как они будут деидентифицированы, а специфическое оборудование демонтировано.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

В конце января в Министерстве энергетики Украины заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн помощи энергетическому сектору Украины.

В конце февраля Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины.

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