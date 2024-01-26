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Швеция предоставила более тысячи тонн грузов помощи украинскому энергосектору за период войны

Пятница 26 января 2024 07:54
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Швеция предоставила более тысячи тонн грузов помощи украинскому энергосектору за период войны Фото: Швеция отправила Украине 93 груза с помощью для энергосектора (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн помощи энергетическому сектору Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Во время вебинара "восстановление энергетического сектора Украины: возможности для шведского бизнеса" чрезвычайный и полномочный посол Швеции Мартин Оберг отметил готовность продолжать поддержку нашего государства в восстановлении после российских атак.

"Участие в мероприятии представителей более 50 компаний свидетельствует о высокой заинтересованности шведского бизнеса в инвестициях в Украину", - отметил он.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул важность поддержки скандинавской страной энергетической устойчивости нашего государства в виде вкладов в фонд поддержки энергетики Украины, которые составили 25,27 млн евро.

"Я хочу особо отметить наше сотрудничество в атомной отрасли и изготовление нового вида топлива на предприятии американской компании Westinghouse в Швеции в сотрудничестве со специалистами украинского Энергоатома. Оно уже загружено в один из наших успешно работающих реакторов", - заявил Галущенко.

Он также добавил, что Швеция за период войны отправила Украине 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн, в том числе генераторы, трансформаторы, подстанции и другое оборудование для проведения ремонтов на энергообъектах после вражеских атак.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября сообщалось, что Швеция выделит Украине финансовую помощь . Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

11 декабря премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

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