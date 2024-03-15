Швеція передасть Україні гідроцикли служби берегової охорони

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

Гідроцикли користуються попитом в Україні, і, за словами представників берегової охорони, гідроцикли можуть бути передані в дар Україні негайно.

21 грудня Берегова охорона оголосила, що водні судна, які використовуються для морського спостереження, можуть бути передані в дар Україні. Про це Берегова охорона повідомила в проміжному звіті урядового завдання з аналізу умов передачі в дар Україні суден та іншого обладнання.

Загалом дар складається з дев'яти персональних водних суден, які можуть бути передані одразу після того, як їх буде деідентифіковано, а специфічне обладнання демонтовано.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.

Наприкінці січня в Міністерстві енергетики України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1108 тонн допомоги енергетичному сектору України.

Наприкінці лютого Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України.

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