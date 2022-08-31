Швеція розкрила деталі сьомого пакету військової допомоги для України

Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter .

За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова йде про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба з робочим візитом побував у Швеції. Після цього він анонсував новий пакет військової допомоги.

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