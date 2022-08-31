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Швеція розкрила деталі сьомого пакету військової допомоги для України

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Стокгольм, Середа 31 серпня 2022 15:37
Швеція розкрила деталі сьомого пакету військової допомоги для України Фото: міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова йде про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба з робочим візитом побував у Швеції. Після цього він анонсував новий пакет військової допомоги.

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