ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия требует от союзников увеличить цель по обороне НАТО до 2,5% ВВП

Среда 24 апреля 2024 14:16
UA EN RU
Британия требует от союзников увеличить цель по обороне НАТО до 2,5% ВВП Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический альянс должен увеличить свои расходы на оборону для стран-членов до 2,5% ВВП.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Сейчас мы говорим, что, по нашему мнению, этот показатель должен составлять 2,5 процента. Мы считаем, что в более опасном мире это имеет смысл", - заявил он.

В настоящее время ожидается, что страны НАТО будут тратить на оборону 2% своего ВВП, и 18 членов НАТО в настоящее время выполняют это требование. Германия впервые достигла этого показателя в текущем году.

При этом бывший президент США и нынешний кандидат Дональд Трамп заявил, что не станет защищать страны, не достигшие этой цели, в случае нападения на них, что вызвало в Европе ожесточенные дебаты по поводу расходов на оборону.

Шаппс утверждал, что будет "реальная разница", если другие члены НАТО достигнут предложенного Великобританией нового целевого показателя.

"Я буду доказывать это, и я знаю, что премьер-министр (Великобритании Риши Сунак, - ред.) твердо убежден в этом, когда мы поедем на саммит по случаю 75-летия НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - заявил министр.

Увеличение расходов НАТО

Российская агрессия в Украине и опасения за безопасность стран НАТО подтолкнули западные государства к значительному увеличению военных бюджетов.

В Европе звучат призывы к масштабным изменениям. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости перехода Евросоюза к режиму "военной экономики" в связи с потенциальной угрозой со стороны России.

Польша, граничащая с Украиной и Беларусью, не теряет времени. Президент Анджей Дуда обратился к лидерам НАТО с предложением увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

Норвегия, расположенная вблизи стратегически важного Баренцева моря, также удвоит свои военные расходы в течение следующих 12 лет.

Эти меры иллюстрируют растущую обеспокоенность Запада действиями России и решимость стран защитить свою безопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
Фальстарт? В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин
Фальстарт? В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится