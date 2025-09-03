ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Швеция допускает продажу Украине истребителей Gripen, но после окончания войны

Среда 03 сентября 2025 22:55
UA EN RU
Швеция допускает продажу Украине истребителей Gripen, но после окончания войны Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция не исключает продажу Украине современных истребителей Gripen. Однако это будет возможно только после окончания войны с Россией.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Breaking Defence.

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen... преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание совместного потенциала ВВС", - сказал Йонсон.

Он подчеркнул, что поставки самолетов напрямую зависят от окончания войны в Украине.

В то же время, по словам шведского министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D.

"Мы открыты для обсуждения передачи самолетов Gripen C/D и я, конечно, разговаривал со своим украинским коллегой, когда был в Киеве на прошлой неделе", - добавил глава минобороны Швеции.

Gripen для Украины

Напомним, еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

Однако в мае 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что его страна не поставила Украине истребители Gripen из-за того, что, по его словам, Киев пришел к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно со Швецией готовит новый масштабный проект в сфере боевой авиации, который может реализовываться в течение десятилетий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Военная помощь Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике