Полиция Германии начала расследование касаемо повреждения "Северных потоков"

Германии начала расследование повреждений в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединились два судна немецких ВМС:

тральщик-искатель мин Dillingen;

многоцелевой корабль Mittelgrund.

К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.

Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.

В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них результат саботажа.