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Генпрокуратура Германии начала расследование взрывов на "Северном потоке"

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Берлин, Понедельник 10 октября 2022 18:54
Генпрокуратура Германии начала расследование взрывов на "Северном потоке" Фото: генпрокуратура Германии начала расследование взрывов на "Северном потоке" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральная прокуратура Германии начала расследование взрывов, которые вывели из строя газопровод "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

До начала расследования следователями немецкой полиции проводился сбор и систематизация доказательной базы. Ранее схожие расследования анонсировали Дания и Швеция.

Вчера также полиция Германии направила к местам взрывов два корабля ВМС с водолазами. Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этого мог быть саботаж.

Тем временем в России предложили Европе снабжение газом невредимой нитью трубопровода "Северный поток-2".

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Северный поток
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