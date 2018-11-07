У Швеції заявили про підтримку реформування поліції в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Швеція допомагає у розвитку поліції діалогу в Україні

Швеція приділяє значну увагу сектору реформування поліції України. Про це на конференції "Поліція діалогу в Україні" повідомила заступник голови місії посольства Швеції в Україні Луїза Морсінг, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Швеція була першою, хто визнав незалежність України у дев'яностих роках. І до сьогодні підтримка України продовжується і розширюється у різних напрямках, в тому числі й у реформі поліції.

"Ми приділяємо значну увагу сектору реформування поліціі України. Я вважаю, що поліція діалогу спрямована на те, щоб забезпечити розвиток країни на засадах свободи і демократії. Можливо ви багато чули про реформу поліції України. Це реформування не є новим - у нас вже є спільний досвід реформування поліціі",- сказала Морсінг.

Як зазначив голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас, завданням поліції є сприяння та забезпечення захисту прав людей. Зокрема, масові заходи мають бути безпечними як для учасників, так і для інших громадян.

"Люди мають користуватися своім правом на мирні зібрання, і поліція має це забезпечити...Концепція поліції діалогу - частина комплексного підходу щодо забезпечення громадського порядку. Ця концепція вже була затверджена МВС. Її реалізація вже почалась в Україні", - сказав Ланчінскас.

Нагадаємо, нещодавно Центр Разумкова поцікавився у громадян України, як вони ставлять до реформ. Виявилось, що загалом серед українців негативні оцінки впливу реформ, які проводяться в Україні, значно переважають позитивні.

Незначне переважання позитивних оцінок над негативними простежується щодо децентралізації (23% проти 20%) та реформи місцевого самоврядування (20% проти 15%). Приблизно однакові частки негативних і позитивних оцінок - щодо реформи системи національної безпеки та оборони (17% проти 19%). Вплив реформ поліції позитивно оцінюють 17%, негативно - 24% опитаних.

Зазначимо, 7 листопада 2015 року міліція офіційно припинила своє існування, її замінила Національна поліція - набув чинності закон "Про національну поліцію". Уже 4 липня 2015 року нова українська поліція прийняла присягу. Першим містом, в якому вона запрацювала, став Київ, другим - Львів, третім - Одеса.