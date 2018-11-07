В Швеции заявили о поддержке реформирования полиции в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Швеция помогает в развитии диалога полиции в Украине

Швеция уделяет значительное внимание сектору реформирования полиции Украины. Об этом на конференции "Полиция диалога в Украине" сообщила заместитель председателя миссии посольства Швеции в Украине Луиза Морсинг, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Швеция была первой, кто признал независимость Украины в девяностых годах. И сегодня поддержка Украины продолжается и расширяется в разных направлениях, в том числе и в реформе полиции.

"Мы уделяем значительное внимание сектору реформирования участка Украины. Я считаю, что полиция диалога направлена на то, чтобы обеспечить развитие страны на принципах свободы и демократии. Возможно вы много слышали о реформе полиции Украины. Это реформирование не является новым - у нас уже есть совместный опыт реформ",- сказала Морсинг.

Как отметил глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, задачей полиции является содействие и обеспечение защиты прав людей. В частности, массовые мероприятия должны быть безопасными как для участников, так и для других граждан.

"Люди должны пользоваться своим правом на мирные собрания, и полиция должна это обеспечить...Концепция диалога полиции - часть комплексного подхода по обеспечению общественного порядка. Эта концепция уже была утверждена МВД. Ее реализация уже началась в Украине", - сказал Ланчинскас.

Напомним, недавно Центр Разумкова поинтересовался у граждан Украины, как они относятся к реформам. Оказалось, что в целом среди украинцев негативные оценки влияния реформ, которые проводятся в Украине, значительно преобладают положительные.

Незначительное преобладание положительных оценок над негативными прослеживается относительно децентрализации (23% против 20%) и реформы местного самоуправления (20% против 15%). Примерно одинаковые доли негативных и позитивных оценок - относительно реформы системы национальной безопасности и обороны (17% против 19%). Влияние реформ полиции положительно оценивают 17%, отрицательно - 24% опрошенных.

Отметим, 7 ноября 2015 года милиция официально прекратила свое существование, ее заменила Национальная полиция - вступил в силу закон "О национальной полиции". Уже 4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев, вторым - Львов, третьим - Одесса.