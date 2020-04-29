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У Швеції зафіксували найвищу тижневу смертність з 2000 року

Новини » В світі     29.04.2020 - 02:12
У Швеції зафіксували найвищу тижневу смертність з 2000 року
Ілюстративне фото (facebook.com/pg/EmbassyofSwedeninKyiv)

Кількість померлих перевищила показник 2000 року, коли померло 2364 осіб

В період з 6 по 12 квітня в Швеції померло 2505 осіб. Про це свідчать дані Statistics Sweden, передає РБК-Україна.

Кількість померлих перевищила показник 2000 року, коли померло 2364 осіб.

Зазначається, що кількість померлих у передвеликодній тиждень ще може зрости після уточнення даних.

"Важливо чітко вказати, що це за попередніми статистичними даними й що число загиблих, особливо за останні тижні, буде переглянуто в бік збільшення", - повідомили в Statistics Sweden.

Згідно з останніми даними, в Швеції зафіксовано майже 20 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 2355 осіб, трохи більше тисячі людей вилікувалися.

Нагадаємо, у шведській столиці, в Стокгольмі, влада закрила п'ять закладів через порушення карантинних обмежень, які ввели задля протидії розповсюдження коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україну повинні доставити застряглих через коронавірус у Швеції українських громадян спецрейсом Стокгольм-Київ. Вартість квитка стартує від 5 836 гривень. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі о 9:00.

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