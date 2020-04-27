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У Швеції зачиняють бари через порушення карантину

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:12
У Швеції зачиняють бари через порушення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зачинені заклади можуть подати заявку на відновлення роботи

У шведській столиці, в Стокгольмі, влада закрила п'ять закладів через порушення карантинних обмежень, які ввели задля протидії розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє France24.

Як повідомляється, влада Стокгольму пояснює таке рішення тим, що в закладах та за їх межами формувалося велике скупчення людей через те, що не всі кафе та ресторани дотримуються правил. Однак зачинені заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.

Як зазначається, Швеція дозволила магазинам, барам і ресторанам залишатися відкритими під час пандемії, але Агентство суспільної охорони здоров'я наказало їм вжити заходів для обмеження скупчення людей.

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, в Україну повинні доставити застряглих через коронавірус у Швеції українських громадян спецрейсом Стокгольм-Київ. Вартість квитка стартує від 5 836 гривень. Літак вилетить з аеропорту "Арланда" у Стокгольмі о 9:00.

Також у Швеції зафіксували понад 2 тис. летальних випадків від коронавірусної інфекції.

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