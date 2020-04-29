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В Швеции зафиксировали самую высокую недельную смертность с 2000 года

Новости » В мире     29.04.2020 - 02:12
В Швеции зафиксировали самую высокую недельную смертность с 2000 года
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/EmbassyofSwedeninKyiv)

Количество умерших превысило показатель 2000 года, когда умерло 2364 человек

В период с 6 по 12 апреля в Швеции умерло 2505 человек. Об этом свидетельствуют дані Statistics Sweden, передает РБК-Украина.

Количество умерших превысило показатель 2000 года, когда умерло 2364 человек.

Отмечается, что количество умерших в предпасхальную неделю еще может вырасти после уточнения данных.

"Важно четко указать, что это по предварительным статистическим данным и что число погибших, особенно за последние недели, будет пересмотрен в сторону увеличения", - сообщили в Statistics Sweden.

Согласно последним данным, в Швеции зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 2355 человек, чуть более тысячи излечились.

Напомним, в шведской столице, Стокгольме, власти закрыли пять учреждений из-за нарушения карантинных ограничений, которые ввели для противодействия распространения коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине должны доставить застрявших из-за коронавируса в Швеции украинских граждан спецрейсом Стокгольм-Киев. Стоимость билета стартует от 5 836 гривен.

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