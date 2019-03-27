У Швеції пройшли обшуки у банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

Управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у найбільшому банку країни Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter управління.

Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.

"Управління може підтвердити інформацію у ЗМІ, які стверджують, що в головному офісі Swedbank проходить рейд. Він здійснюється співробітниками поліції за дорученням старшого прокурора Томаса Лангрота у зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням щодо Swedbank", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, як раніше повідомляло видання "Bloomberg", відмивати кошти у Swedbank міг екс-президент України Віктор Янукович. Також там вважають, що через шведський банк Янукович міг розраховуватися з Полом Манафортом, якого у США підозрюють у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, в кінці 2018 року в Німеччині працівники прокуратури, поліції, податкової поліції і федеральної поліції провели обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті і інших містах. Так, прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей.

РБК-Україна також писало, що в лютому в Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи щодо розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією.