У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу

Фото: поліція Німеччини (bundespolizei.de)

У Німеччині вилучили майно на 40 млн євро у справі про російську схему відмивання грошей

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку Латвії. Схема дозволила вивести понад 22 млрд євро з Росії в Європу через молдавські і латвійські банки і створення фіктивних компаній.

"Слідчі припускають, що російська схема по відмиванню грошей передбачала інвестиції доходів він незаконної діяльності в дорогу нерухомість у Німеччині", - пише агентство.

Нагадаємо, у Німеччині працівники прокуратури, поліції, податкової поліції федеральної поліції проводили обшуки у шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті і інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозра у відмиванні грошей. Співробітників банку підозрюють у сприянні клієнтам оформленні офшорних компаній перекладі неоподатковуваних податком доходів на рахунки в Deutsche Bank.

РБК-Україна повідомляло, що Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank в список банків серйозними загрозами фінансової спроможності.