В Швеции прошли обыски в банке, который подозревают в отмывании денег Януковича

Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции провело обыски в крупнейшем банке страны Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе денег беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter управления.

Обыск провели сотрудники полиции по поручению старшего прокурора.

"Управление может подтвердить информацию в СМИ, которые утверждают, что в главном офисе Swedbank проходит рейд. Он осуществляется сотрудниками полиции по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота в связи с продолжающимся предварительным расследованием по Swedbank", - указано в сообщении.

Подчеркнем, как ранее сообщало издание "Bloomberg", отмывать средства в Swedbank мог экс-президент Украины Виктор Янукович. Также там считают, что через шведский банк Янукович мог рассчитываться с Полом Манафортом, которого в США подозревают в финансовых махинациях.

Напомним, в конце 2018 года в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции провели обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Так, прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег.

РБК-Украина также писало, что в феврале в Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.