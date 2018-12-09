У Швеції стався подвійний вибух, підозрюваний отримав серйозні травми

Фото: місце події (thelocal.se)

18-річний підозрюваний бореться за своє життя в лікарні

У Мальмі (Швеція) стався подвійний вибух, в результаті якого 18-річний хлопець бореться за своє життя в лікарні. Поліція підозрює його в причетності до вибуху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомляє видання, одна саморобна бомба здетонувала вчора ввечері в житловому будинку в районі Кроксбек.

Незадовго до цього, поліція отримала повідомлення про ще один вибух в іншому районі.

"Поранений перебуває під вартою за причетність до першого вибуху, і ми зараз розслідуємо наявність інших зловмисників", - заявила прес-секретар поліції Мальме Ганна Геранссон.

Нагадаємо, в Італії в комуні Риете в результаті вибуху на автозаправці загинули щонайменше дві людини.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Афганістану, в місті Кандагар під час вибуху під час мінування автомобіля загинули 37 бойовиків.