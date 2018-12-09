В Швеции произошел двойной взрыв, подозреваемый получил серьезные травмы

Фото: место происшествия (thelocal.se)

18-летний подозреваемый борется за свою жизнь в больнице

В Мальме (Швеция) произошел двойной взрыв, в результате которого 18-летний парень борется за свою жизнь в больнице. Полиция подозревает его причастности ко взрыву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как сообщает издание, одна самодельная бомба сдетонировала вчера вечером в жилом доме в районе Кроксбек.

Незадолго до этого, полиция получила сообщение о еще одном взрыве в другом районе.

"Раненый находится под стражей за причастность к первому взрыву, и мы сейчас расследуем наличие других злоумышленников", - заявила пресс-секретарь полиции Мальме Анна Геранссон.

Напомним, в Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека.

Также РБК-Украина писало, что на юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве во время минирования автомобиля погибли 37 боевиков.