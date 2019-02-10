У Стокгольмі стався вибух, є загиблий

Фото: місце вибуху (twitter.com/JMNoticias)

У результаті вибуху загинула 1 людина

На південь від Стокгольма (Швеція) у Ворберзі стався вибух в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vg.no.

Поліція отримала інформацію про подію в 15:03 за місцевим часом. На місце події відразу були відправлені правоохоронці і служба порятунку. Жителів сусідніх будинків було евакуйовано.

Місцеві видання повідомляють, що за попередніми даними чоловік загинув після спрацьовування бомби, яку він намагався закласти в один з будинків. У той же час представник поліції Ганна Вестберг заявила, що правоохоронці відкидають версії, які пов'язані з тероризмом.

"Ми не бачимо терористичного зв'язку. Ми докладаємо всі зусилля і зараз вивчаємо, що це могло бути", - заявила Вестбег.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ліоні стався вибух, є загиблі. Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина.

Нагадаємо, в США прогримів вибух у торговому центрі. У поліції повідомили, що крім загиблого, інших постраждалих в результаті вибуху немає, правоохоронцям поки що не відомо, є вибух спланованим або випадковим.