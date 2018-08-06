Агенти ФБР затримали в США чотирьох росіян

Громадян РФ підозрюють у змові і відмиванні грошей

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США затримали чотирьох громадян Росії. Їх підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства, повідомляє генеральне консульство Російської Федерації (РФ) в Нью-Йорку на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що росіян затримали в період з 1 по 3 серпня 2018 року. Двоє із затриманих росіян знаходяться в Лос-Анджелесі.

Третій громадянин після затримання в Бостоні знаходиться в Нью-Йорку. Місце перебування четвертого росіянина зараз встановлюється.

"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - зазначили в генконсульстві.

Нагадаємо, 5 серпня 2018 року стало відомо, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки викликав тимчасового повіреного у справах Росії США Дмитра Жирнова для надання пояснень. Жирнова викликали в Держдеп для пояснень з приводу втручання у внутрішні справи США через соцмережі.