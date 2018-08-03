В Амстердамі заарештували підозрюваного в підтримці ІДІЛ росіянина

Заарештували 29-річний громадянина РФ, ідентифікованого як Юсуп Б.

В аеропорту Амстердама заарештували росіянина, якого підозрюють у підтримці терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це заявили німецькі прокурори, повідомляє Associated Press.

Як зазначається, заарештували 29-річного громадянина РФ, ідентифікованого як Юсуп Б., який у четвер повернувся з Південної Америки. Прокурори розповіли, що влада Берліна та федеральної землі Бранденбург веде розслідування щодо нього за підозрою у підтримці терористичної організації.

Підозрюють, що Юсуп Б. передавав гроші іншим підозрюваним в Сирії для фінансування навчання та закупівлі зброї для "Ісламської держави". Дізнавшись про розслідування, він вирушив до неназваного місця у Південній Америці, але слідчі змогли його вистежити.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині затримали 38 іноземців, підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ. Підозрювані займалися підготовкою терактів.

Був проведений рейд за 12 адресами по всьому місту. В результаті, поліція також виявила і вилучила документи і цифрові носії. Затриманих забрали на допит в штаб-квартиру поліції Стамбула.