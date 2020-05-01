У Швеції в парках розкидають курячий послід, щоб щоб уникнути скупчення людей

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У Швеції зафіксували 21 092 випадки зараження коронавірусом

У Швеції влада міста Лунд вирішила розкидати курячий послід у головному парку, щоб уникнути поширення коронавірусу COVID-19 через скупчення людей. Про це повідомляє CNN та ВВС.

Як заявив глава комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад, таке рішення було прийнято через ризик спалаху COVID-19.

"Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавируса в останню ніч квітня", - сказав він.

За словами міського голови Лунда Філіпа Сендберга, у містечку розкидають 1 тонну посліду.

Сандберг заявив, що влада міста намагається максимально тримати людей на відстані.

"Ми не хочемо стати епіцентром коронавірусу, тому робимо все можливе, щоб підживити газон та зберегти здоров'я людей", - додав він.

Зазначимо, що за останніми даними, у Швеції зафіксували 21 092 випадки зараження коронавірусом, з них 2 586 людей померли.

Нагадаємо, уряд Швеції не стало вводити режим самоізоляції в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, оскільки це може зашкодити здоров'ю людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Швеції в період з 6 по 12 квітня померло 2505 осіб, що є найвищим показником з 2000 року.

Також повідомлялося, що в шведській столиці Стокгольм влади закрили п'ять барів за порушення карантинних обмежень, які ввели для протидії поширення коронавіруса.