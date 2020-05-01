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В Швеции в парках разбрасывают куриный помет, чтобы избежать скопления людей

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 03:29
В Швеции в парках разбрасывают куриный помет, чтобы избежать скопления людей
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В Швеции зафиксировали 21 092 случаи заражения коронавирусом

В Швеции власти города Лунд решила разбросать куриный помет в главном парке, чтобы избежать распространения коронавирус COVID-19 через скопление людей. Об этом сообщает CNN и ВВС.

Как заявил глава комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад, такое решение было принято из-за риска вспышки COVID-19.

"Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля", - сказал он.

По словам городского головы Лунда Филиппа Сэндберга, в городке разбрасывают 1 тонну помета.

Сандберг заявил, что власть города старается максимально держать людей на расстоянии.

"Мы не хотим стать эпицентром коронавирус, поэтому делаем все возможное, чтобы подпитать газон и сохранить здоровье людей", - добавил он.

Отметим, что по последним данным, в Швеции зафиксировали 21 092 случаи заражения коронавирусом, из них 2 586 человек умерли.

Напомним, правительство Швеции не стало вводить режим самоизоляции в стране в зв'связи с пандемией коронавирус, поскольку это может повредить здоровью'ю человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Швеции в период с 6 по 12 апреля умерло 2505 человек, что является самым высоким показателем с 2000 года.

Также сообщалось, что в шведской столице Стокгольм власти закрыли п'пять баров за нарушение карантинных ограничений, которые ввели для противодействия распространения коронавируса.

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