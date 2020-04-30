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У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19: це шкодить здоров'ю

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 11:44
У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19: це шкодить здоров'ю
Фото: Анн Лінде (twitter.com/AnnLinde)

Уряд Швеції пішло на такий крок, так як має високу підтримку населення

Уряд Швеції не стало вводити режим самоізоляції в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, так як це може зашкодити здоров'ю людини. Про це повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде, передає Politico.

За її словами, шведське уряд може піти на такі ліберальні кроки, так як має велику підтримку серед населення.

"Якщо ви замкнені всередині, існує ризик депресії, насильства в сім'ї, зловживання алкоголем", - сказала Лінде.

При цьому в разі необхідності в Швеції готові посилити обмежувальні заходи, зокрема, закрити всі навчальні заклади.

Незважаючи на настільки лояльні обмеження у Швеції зафіксовано в 11 разів більше смертей від коронавіруса, ніж в Норвегії, де в 2 рази менше населення.

На даний момент в Швеції виявлено понад 20 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 2,4 тисяч - летальні.

Відзначимо, в Швеції не заборонені прогулянки, а також внутрішні поїздки. Також дозволена робота ресторанів і більшості шкіл з дотриманням обмеження скупчення людей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Швеції в період з 6 по 12 квітня померло 2505 осіб, що є найвищим показником з 2000 року.

Також повідомлялося, що в шведській столиці Стокгольм влади закрили п'ять барів за порушення карантинних обмежень, які ввели для протидії поширення коронавіруса.

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