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В Швеции объяснили отказ от самоизоляции из-за COVID-19: это вредит здоровью

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 11:44
В Швеции объяснили отказ от самоизоляции из-за COVID-19: это вредит здоровью
Фото: Анн Линде (twitter.com/AnnLinde)

Правительство Швеции пошло на такой шаг, так как имеет высокую поддержку населения

Правительство Швеции не стало вводить режим самоизоляции в стране в связи с пандемией коронавируса, так как это может навредить здоровью человека. Об этом сообщила министр иностранных дел Анн Линде, передает Politico.

По ее словам, шведское правительство может пойти на такие либеральные шаги, так как имеет большую поддержку среди населения.

"Если вы заперты внутри, существует риск депрессии, насилия в семье, злоупотребления алкоголем", - сказала Линде.

При этом в случае необходимости в Швеции готовы усилить ограничительные меры, в частности, закрыть все учебные заведения.

Несмотря на столь лояльные ограничения в Швеции зафиксировано в 11 раз больше смертей от коронавируса, чем в Норвегии, где в 2 раза меньше население.

На данный момент в Швеции выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса, из них более 2,4 тысяч - летальные.

Отметим, в Швеции не запрещены прогулки, а также внутренние поездки. Также разрешена работа ресторанов и большинства школ с соблюдением ограничения скопления людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Швеции в период с 6 по 12 апреля умерло 2505 человек, что является самым высоким показателем с 2000 года.

Также сообщалось, что в шведской столице Стокгольм власти закрыли пять баров за нарушения карантинных ограничений, которые ввели для противодействия распространения коронавируса.

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