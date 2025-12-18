Шуляк отчиталась за 4 года руководства партией "Слуга народа"

В итоговом отчете за 2021-2025 годы деятельности политической силы она сообщила, что за время полномасштабной войны партия системно направляла значительную часть своего государственного финансирования на поддержку Вооруженных Сил Украины и направила на защиту страны более 600 млн гривен.

Елена Шуляк отметила, что, возглавив политсилу четыре года назад, имела много планов по развитию партийной структуры, однако их существенно скорректировала полномасштабная война. Так, по ее словам, партийные ячейки быстро "перестроили политические процессы на военные рельсы" и превратили партийные офисы в гуманитарные хабы, которые 24/7 начали помогать ВСУ, ВПО, волонтерам и всем, кто в этом нуждается.

"Из-за оккупации, партия потеряла десятки офисов, однако за четыре года открыла с нуля 134 новых и теперь их насчитывается 168. А по всей стране работают команды людей, которые не только помогают, но и служат в ВСУ, лечат раненых, обучают и реализуют проекты, которые приближают победу и возвращают надежду", - акцентировала Елена Шуляк.

Отдельно парламентарий отметила, что партия - это не только депутаты Верховной Рады, а тысячи депутатов, десятки тысяч актива и сотни тысяч сторонников по всей стране. В своем отчете она также сообщила о введении обязательной отчетности для глав ячеек еще 4 года назад, подчеркнув важность быть честными с избирателями.

Среди отдельных итогов Елена Шуляк назвала развитие двух партийных крыльев - ЗеМолодежки и ЗеЖинок, которые, по ее словам, стали "нервной системой" политической команды и позволили не потерять чувствительность к реальной жизни где-то между кабинетами и протоколами. На сегодня, согласно данным отчета, оба движения объединяют более 20 тысяч сторонников и сторонниц по всей Украине.

Елена Шуляк также сообщила о партийной работе на международном направлении и отметила, что партия "Слуга народа" за последние 4 года стала частью "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE).

В 2025 году, по ее словам, партия получила наибольшее количество голосов в Конгрессе (66 голоса) и Раде (16 голосов), а на должность вице-премьера ALDE выбрали депутата партии, что позволило существенно усилить продвижение украинских интересов на международной арене.

Кроме средств из государственного финансирования, Елена Шуляк привела цифры, которые, по ее словам, были собраны партийной командой вне бюджетных ресурсов: 195,9 млн грн - на ВСУ, 171,7 млн грн - для поддержки ВПО и 31,3 млн грн - на медикаменты. Шуляк также перечислила закупки, осуществленные за это время благодаря благотворительным взносам. В частности, речь идет о 15 462 дронах, 4 764 единицах транспорта, 5 124 генераторах и EcoFlow и 832 Starlink.

Елена Шуляк добавила, что региональные лидеры и ячейки партии за последние 4 года деятельности реализовали более 100 региональных проектов - от оказания гуманитарной помощи до переквалификации ветеранов и поддержки ментального здоровья. Отдельно бывшая руководительница партии отметила проект "Сильные Украины", заявив, что "Слуга народа" - первая политическая сила, которая начала в Украине настоящее ветеранское комьюнити, которое сейчас объединяет вокруг спорта тысячи ветеранов и ветеранок.

Она также сообщила о создании многотысячного кадрового резерва партии, который, по ее словам, сформирован из военных, ветеранов и высококлассных специалистов.

Также Елена Шуляк вспомнила об "очищении партии", отметив, что процесс, который она запустила еще 4 года назад, продолжается и по сей день.

"Мы создали дисциплинарную комиссию, активно применяли императивный мандат. Ведь важно не только признавать свои недостатки, но и делать выводы и предотвращать новые промахи в будущем", - резюмировала Елена Шуляк.