Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва партією "Слуга народу"

У підсумковому звіті за 2021-2025 роки діяльності політичної сили вона повідомила, що за час повномасштабної війни партія системно спрямовувала значну частину свого державного фінансування на підтримку Збройних Сил України і направила на захист країни понад 600 млн гривень.

Олена Шуляк зазначила, що, очоливши політсилу чотири роки тому, мала багато планів з розбудови партійної структури, однак їх суттєво скоригувала повномасштабна війна. Так, за її словами, партійні осередки швидко "перелаштували політичні процеси на військові рейки" та перетворили партійні офіси на гуманітарні хаби, які 24/7 почали допомагати ЗСУ, ВПО, волонтерам і усім, хто цього потребує.

"Через окупацію, партія втратила десятки офісів, однак за чотири роки відкрила з нуля 134 нові й тепер їх налічується 168. А по всій країні працюють команди людей, які не лише допомагають, а й служать у ЗСУ, лікують поранених, навчають і реалізовують проєкти, що наближають перемогу й повертають надію", - акцентувала Олена Шуляк.

Окремо парламентарка наголосила, що партія - це не лише депутати Верховної Ради, а тисячі депутатів, десятки тисяч активу та сотні тисяч прихильників по всій країні. У своєму звіті вона також повідомила про запровадження обов’язкового звітування для голів осередків ще 4 роки тому, підкресливши важливість бути чесними з виборцями.

Серед окремих підсумків Олена Шуляк назвала розвиток двох партійних крил - ЗеМолодіжки та ЗеЖінок, які, за її словами, стали "нервовою системою" політичної команди й дозволили не втратити чутливість до реального життя десь між кабінетами та протоколами. На сьогодні, згідно з даними звіту, обидва рухи об’єднують понад 20 тисяч прихильників і прихильниць по всій Україні.

Олена Шуляк також повідомила про партійну роботу на міжнародному напрямі й зазначила, що партія "Слуга народу" за останні 4 роки стала частиною "Альянсу лібералів та демократів за Європу" (ALDE).

У 2025 році, за її словами, партія отримала найбільшу кількість голосів на Конгресі (66 голоси) та Раді (16 голосів), а на посаду віцепрем’єрки ALDE обрали депутатку партії, що дозволило істотно посилити просування українських інтересів на міжнародній арені.

Окрім коштів з державного фінансування, Олена Шуляк навела цифри, які, за її словами, були зібрані партійною командою поза бюджетними ресурсами: 195,9 млн грн - на ЗСУ, 171,7 млн грн - для підтримки ВПО та 31,3 млн грн - на медикаменти. Шуляк також перелічила закупівлі, здійснені за цей час завдяки благодійним внескам. Зокрема, йдеться про 15 462 дрони, 4 764 одиниці транспорту, 5 124 генератори та EcoFlow і 832 Starlink.

Олена Шуляк додала, що регіональні лідери та осередки партії за останні 4 роки діяльності реалізували понад 100 регіональних проєктів - від надання гуманітарної допомоги до перекваліфікації ветеранів та підтримки ментального здоров’я. Окремо колишня очільниця партії відзначила проєкт "Сильні України", заявивши, що "Слуга народу" - перша політична сила, яка започаткувала в Україні справжнє ветеранське ком’юніті, яке нині об’єднує навколо спорту тисячі ветеранів і ветеранок.

Вона також повідомила про створення кількатисячного кадрового резерву партії, який, за її словами, сформований із військових, ветеранів і висококласних фахівців.

Також Олена Шуляк згадала про "очищення партії", зауваживши, що процес, який вона запустила ще 4 роки тому, триває й донині.

"Ми створили дисциплінарну комісію, активно застосовували імперативний мандат. Адже важливо не лише визнавати свої хиби, а й робити висновки та запобігати новим промахам у майбутньому", - резюмувала Олена Шуляк.