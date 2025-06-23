Шуляк ответила, сколько людей за рубежом получат шанс снова стать гражданами Украины

Принятый во втором чтении законопроект №11469 "О множественном гражданстве" ожидает подписи президента. Несмотря на достаточно сложный, но максимально детальный процесс обсуждения его всех аспектов, законопроект был доработан ко второму чтению и принят более чем 226 голосами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк в эфире "Украинского радио".

По ее словам, и оппозиция, и сторонники законопроекта нашли общий язык по нему, поскольку его целью является дать возможность миллионам этнических украинцев по всему миру получить украинское гражданство без отказа от уже имеющегося паспорта.

"Это решение открывает реальные возможности для сохранения связи с теми, кто из-за войны или ранее был вынужден покинуть страну", - говорит нардеп.

Шуляк подчеркнула, что сейчас сверхважно искать темы, которые не разъединяют, а объединяют украинцев.

"А вопрос множественного гражданства все же объединяет. В 1991 году в Украине проживало более 50 миллионов человек, сейчас более 25 миллионов украинцев разбросаны по более чем 100 странам мира", - подчеркнула она.

По ее словам, механизм, который позволяет этническим украинцам легально получить украинский паспорт, особенно актуален сейчас, когда многие государства из-за войны упростили процедуры получения своего гражданства для украинцев. В результате - десятки тысяч людей получают иностранные паспорта, но при этом не имеют возможности сохранить связь с Родиной на официальном уровне.

"Наши креативные, трудолюбивые украинцы, которые сейчас работают не в Украине, должны иметь шанс иметь украинский паспорт и возвращаться - чтобы их ничего не сдерживало", - заявила она.

Елена Шуляк также опровергла ключевые упреки оппозиции относительно якобы "закрытости" законопроекта и отсутствия общественных обсуждений. По ее словам, это не соответствует действительности, ведь документ проходил максимально открытую и длительную дискуссию.

"Оппозиция говорит, что не было общественного обсуждения, что законопроект был политическим и просто быстро проголосован. Но это не так. Этот законопроект обсуждали и парламентские комитеты, и экспертная среда, и гражданское общество. Он был определен Президентом как неотложный еще в августе 2024 года. И только через год мы его приняли во втором чтении", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что парламентские комитеты работали публично, заседания были открыты онлайн, а по результатам дискуссий документ получил более 226 голосов в сессионном зале.

Относительно упрека об "отсутствии дискуссии в зале", Шуляк напомнила, что во время второго чтения депутаты внесли в законопроект более тысячи поправок, большинство из которых имели признаки политического спама.

"Есть такая практика - кто-то подает сотни правок, а потом говорит: я согласен их снять, если меня пустят к трибуне на 5-10 минут. Это политическая игра. Но для того, чтобы не блокировать закон неделями, иногда приходится идти на уступки", - отметила она.

На примере законопроекта о компенсации в рамках программы "еВідновлення" Шуляк напомнила, как подобные действия могут поставить под угрозу важные решения.

"Тогда оппозиция настаивала на замене слова "компенсация" на "возмещение", и поэтому украинцы могли бы долго не получить выплаты, потому что Парламент бы неделями обсуждал правки", - привела пример парламентарий.

Она также остановилась на реакции украинской диаспоры, которая, по ее словам, уже положительно восприняла принятие законопроекта и выражает поддержку.

"Они уже благодарят. Но нам нужно опровергать фейки - например, что гражданство можно будет получить онлайн. Это неправда. Человек должен не менее 5 лет жить в Украине, сдать экзамены по языку и Конституции. Процедура не будет простой", - резюмировала она.