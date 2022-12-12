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Шуляк о восстановлении Украины после войны: некоторые города, возможно, не сможем отстроить

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Понедельник 12 декабря 2022 08:32
Шуляк о восстановлении Украины после войны: некоторые города, возможно, не сможем отстроить Фото: Елена Шуляк (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Существует вероятность того, что после окончания войны Украина не сможет отстроить некоторые населенные пункты, поскольку россияне разрушили их до основания.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказывает в интервью РБК-Украина.

"Есть области, которые деоккупированы, и нам кажется, что именно эти области должны быть в фокусе внимания восстановления. Но и те области, которые сегодня приняли людей и бизнес, их территории также нужно перепланировать, учитывая особенности экономические и демографические", - сказала она.

Шуляк отметила, что на сегодняшний день есть общины, в которых количество населения увеличилось на 25%. Такой прирост - это и дополнительная нагрузка на инфраструктуру, и доступ к услугам, предоставляемым государством.

"Также, как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли", - сказала она.

Шуляк отметила, что будут и территории, которые можно рассматривать для создания нового микрорайона или даже нового населенного пункта. Такие новые микрорайоны будут расти там, где будет запланировано строительство новых мощностей, которые позволят трудоустроить много людей.

По ее словам, перед началом восстановления нужно будет пересмотреть и перепланировать все области Украины. Для этого был принят закон, согласно которому в каждой области должен быть разработан стратегический документ "Программа комплексного восстановления", который станет основой и новой градостроительной документации. Он может разрабатываться для области, для общины или даже для ее части.

Глава партии отметила, что программа восстановления не просто будет включать в себя то, что нужно отстроить, но и будет содержать информацию о будущей экономической ситуации в регионе - какие предприятия выехали и въехали, которые планируют оставаться, которым нужно создать условия для развития в этом регионе, учитывая природные или логистические особенности.

"Второй вопрос, который в документе обязательно освещается, - это демография, что с людьми в регионе, как их возвращать. Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот сад будет пуст, поэтому что детей, которые должны туда идти, просто банально не будет, потому что их родителям негде работать или проживать", - сказала она.

Напомним, по прогнозам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 млрд евро.

Кроме того, Еврокомиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.

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