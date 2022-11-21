ЕС ведет трудную борьбу. В СМИ рассказали о способах конфискации активов России

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, ЕС ищет пути "усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации".

Всего планируется изъять почти 300 млрд долларов замороженных активов России и доходов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС. В октябре Еврокомиссии было поручено изучить правовые возможности по аресту.

Главная проблема заключается в том, что пока не существует правового механизма для изъятия активов, в связи с чем его необходимо создать.

"У ЕС может быть путь для законной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но это, скорее всего, узкий, долгий и непроверенный путь", - сказал юрист Hughes Hubbard & Reed Ян Дунин-Васович.

Приветствуемые активы

Брюссель планирует предложения по признанию уклонения от санкций преступлением ЕС. Это, со своей стороны, предоставит возможность конфисковать активы подсанкционных лиц. Однако, в таком случае будет необходимо вынесение обвинительного приговора, что может длиться годами.

"Это потому, что многие из этих активов будут считаться иностранными инвестициями, которые пользуются защитой от экспроприации без компенсации и правом на справедливое и равное отношение в соответствии с международными договорами, которые Россия имеет со многими странами ЕС", - пишет издание.

Также орган должен будет установить четкую связь между подсанкционным лицом и войной на территории Украины.

Орган, осуществляющий конфискацию, также должен будет установить четкую связь между владельцем имущества и конфликтом в Украине.

Золотовалютный резерв Центрального банка

Замороженные резервы Центрального банка, как правило, защищены иммунитетом, в связи с чем сейчас без согласия России их невозможно конфисковать.

Активы российских госпредприятий

Данные активы почти не подпадают под действие конвенции, которая бы их защищала, однако их арест может вызвать проблемы, связанные с конфискацией частных активов, "в дополнение к необходимости продемонстрировать достаточную связь с российским государством".

Сегодня ЕС также рассматривает возможность введения "налога на выезд" для активов или доходов от активов подсанкционных лиц, которые планируют перевести свою собственность за пределы союза. Это также может столкнуться с юридическими проблемами, поскольку данный способ будет направлен на конкретную группу лиц, что противоречит положениям международного права о недискриминации.

"ЕС и страны-члены пытаются ввести новое уголовное законодательство", - заявил Стефан Шилл, профессор международного и экономического права и управления в Университете Амстердама.