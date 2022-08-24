Шуляк: в Україні з’являться три нові реєстри

Президент підписав закон №2297-IX, де закладені механізми, які сприятимуть відбудові та розвитку України. Йдеться про створення трьох реєстрів: єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць.

"Перш за все, створення адресного реєстру вплине на швидкість приїзду до людей і часто від цього може залежати порятунок їхніх життів. Невідкладна допомога, рятувальні, аварійні та кур’єрські служби не повинні витрачати час, щоб знайти правильну адресу будинку. Навіть якщо будинок збудований за межею міста, водій повинен швидко перевірити його номер в адресному реєстрі, зрозуміти де він розташований і як до нього швидше дістатись", - наголосила вона.

Крім того, це питання правильної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Зараз органи влади в Україні одночасно застосовують 7 різних адресних реєстрів. Крім цього, кожний муніципалітет вимушений вести власний адресний довідник.

"Так не повинно бути. Офіційний адресний реєстр повинен бути один, електронний, актуальний, достовірний і, звичайно, зручний для використання кожною службою", - зауважила Олена Шуляк.

Дані реєстру будівель та споруд також стануть важливим інструментом держави та громад для управління нерухомістю. В Україні створений земельний кадастр, де міститься інформація про всі земельні ділянки. Однак подібний кадастр (реєстр) для будівель так і не створили. Тож зараз неможливо точно сказати, скільки всього в Україні будівель і в якому вони стані.

"Збір та застосування даних у реєстрі будівель та споруд дозволить визначити обсяг та види будівель в Україні, перевірити достовірність адрес, унеможливить махінації з нерухомістю, дозволить моніторити якість надання комунальних послуг і швидше приймати рішення у випадках пошкоджень будинків чи аварій в них", - додала Шуляк.

Вона також зазначила, що важливо не плутати цей реєстр з реєстром пошкодженого та знищеного майна. Останній вже створений і діє для надання підтримки та допомоги постраждалим громадянам. Реєстр будівель та споруд створюватиметься поетапно, у визначеному Урядом порядку.