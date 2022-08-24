ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: в Україні з’являться три нові реєстри

Новость на русском →
Середа 24 серпня 2022 19:42
Шуляк: в Україні з’являться три нові реєстри Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент підписав закон №2297-IX, де закладені механізми, які сприятимуть відбудові та розвитку України. Йдеться про створення трьох реєстрів: єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора закону, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Перш за все, створення адресного реєстру вплине на швидкість приїзду до людей і часто від цього може залежати порятунок їхніх життів. Невідкладна допомога, рятувальні, аварійні та кур’єрські служби не повинні витрачати час, щоб знайти правильну адресу будинку. Навіть якщо будинок збудований за межею міста, водій повинен швидко перевірити його номер в адресному реєстрі, зрозуміти де він розташований і як до нього швидше дістатись", - наголосила вона.

Крім того, це питання правильної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Зараз органи влади в Україні одночасно застосовують 7 різних адресних реєстрів. Крім цього, кожний муніципалітет вимушений вести власний адресний довідник.

"Так не повинно бути. Офіційний адресний реєстр повинен бути один, електронний, актуальний, достовірний і, звичайно, зручний для використання кожною службою", - зауважила Олена Шуляк.

Дані реєстру будівель та споруд також стануть важливим інструментом держави та громад для управління нерухомістю. В Україні створений земельний кадастр, де міститься інформація про всі земельні ділянки. Однак подібний кадастр (реєстр) для будівель так і не створили. Тож зараз неможливо точно сказати, скільки всього в Україні будівель і в якому вони стані.

"Збір та застосування даних у реєстрі будівель та споруд дозволить визначити обсяг та види будівель в Україні, перевірити достовірність адрес, унеможливить махінації з нерухомістю, дозволить моніторити якість надання комунальних послуг і швидше приймати рішення у випадках пошкоджень будинків чи аварій в них", - додала Шуляк.

Вона також зазначила, що важливо не плутати цей реєстр з реєстром пошкодженого та знищеного майна. Останній вже створений і діє для надання підтримки та допомоги постраждалим громадянам. Реєстр будівель та споруд створюватиметься поетапно, у визначеному Урядом порядку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів