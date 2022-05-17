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Шуляк: в Україні можуть створити спеціальний орган по роботі з переселенцями

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Вівторок 17 травня 2022 18:42
Шуляк: в Україні можуть створити спеціальний орган по роботі з переселенцями Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні має бути створений спеціальний державний орган, який щодня вирішуватиме проблеми переселенців і формуватиме політику стосовно того, як їх повертати з-за кордону додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, яка є куратором групи Нацради з відновлення України в питаннях будівництва, містобудування, модернізації міст та регіонів і питанні аудиту збитків, понесених внаслідок війни.

"Структура Кабміну до війни і після відрізнятиметься - її треба переформатувати. Якщо в нас раніше не було глобальних завдань стосовно переселенців, зараз цим питанням має займатись окреме міністерство. Сподіваємось, уряд створить центральний орган виконавчої влади, який перейматиметься цими питаннями", - пояснила вона.

Наразі, зауважила Шуляк, "Слуга народу" розпочала системну роботу з переселенцями за кордоном на основі парламентських груп дружби.

У фокусі уваги - працевлаштування, освіта, медичне забезпечення наших громадян за кордоном. Важливо дослідити реальний стан умов проживання українців у цих країнах, опрацювати проблеми, з якими вони стикаються у конкретних сферах, донести ці проблеми до центральної та місцевої влади країни, провести зустрічі з керівництвом країни щодо вирішення виявлених проблем, додала голова партії.

"Наші люди всюди повинні бути в фокусі уваги влади. Коли вимушені були виїхати за кордон через війну, а до них ніхто не приїжджає, ніхто з ними не спілкується там, це дивно виглядає. Адже ми хочемо їх повернути назад і створити умови для гідного життя", - наголосила нардеп.

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