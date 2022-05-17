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Шуляк: в Украине могут создать специальный орган по работе с переселенцами

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 18:42
Шуляк: в Украине могут создать специальный орган по работе с переселенцами Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине должен быть создан специальный государственный орган, который ежедневно будет решать проблемы переселенцев и формировать политику относительно того, как их возвращать из-за границы домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, которая является куратором группы Нацсовета по восстановлению Украины в вопросах строительства, градостроительства, модернизации городов и регионов и вопросе аудита убытков, понесенных в результате войны.

"Структура Кабмина до войны и после будет отличаться - ее надо переформатировать. Если у нас раньше не было глобальных задач в отношении переселенцев, сейчас этим вопросом должно заниматься отдельное министерство. Надеемся, правительство создаст центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься этими вопросами", - пояснила она.

Сейчас, отметила Шуляк, "Слуга народа" начала системную работу с переселенцами за рубежом на основе парламентских групп дружбы.

В фокусе внимания - трудоустройство, образование, медицинское обеспечение наших граждан за рубежом. Важно исследовать реальное состояние условий проживания украинцев в этих странах, проработать проблемы, с которыми они сталкиваются в конкретных сферах, донести эти проблемы до центральной и местной властей страны, провести встречи с руководством страны по решению выявленных проблем, добавила председатель партии.

"Наши люди везде должны быть в фокусе внимания власти. Когда вынуждены были уехать за границу из-за войны, а к ним никто не приезжает, никто с ними не общается там, это странно выглядит. Ведь мы хотим их вернуть назад и создать условия для достойной жизни", - подчеркнула нардеп.

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Елена Шуляк Переселенцы с Донбасса
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