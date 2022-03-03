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Шуляк: існує реальний шанс запровадження безпольотної зони над Україною

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Четвер 03 березня 2022 19:12
Шуляк: існує реальний шанс запровадження безпольотної зони над Україною Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Запровадження безпольотної зони над Україною - питання не лише воєнного характеру, а й гуманітарного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуги народу" Олену Шуляк.

"Світ бачить, як Росія використовує крилаті ракети для атак проти цивільної інфраструктури та мирних жителів України. Їх гвинтокрили завозять диверсійні групи, щоб тероризувати наші міста і села. Якби Росія не могла використовувати небо України для війни, були б збережені сотні життів, були б цілі житлові квартали та цивільні обʼєкти", - зазначила вона.

Шуляк нагадала, що Україна має значний потенціал атомної енергетики. І наносити ракетні та авіаудари на такій території - загроза усій Європі.

"На сьогодні єдиним контраргументом проти безпольотної зони є те, що реально її дотримання можуть забезпечити тільки НАТО або Америка, але це нібито означає війну між НАТО, Америкою та Росією. Та світ уже зрозумів: Росія не має достатнього потенціалу, щоб воювати з НАТО або Америкою. А погрози Путіна щодо ядерної зброї - блеф", - сказала вона.

Очільниця партії "Слуга народу" вважає російське керівництво вбивцями, але не самогубцями. Воно розуміє, що застосування ядерної зброї проти НАТО призведе до удару у відповідь. Це знищить їх особисто та їх рідних.

"Моральний обовʼязок Заходу перед українцями та усіма європейцями: зупинити найжорстокішу війну у Європі з часів Другої світової. Захід може і повинен це зробити", - заявила Олена Шуляк.

Також вона звернула увагу, що сьогодні парламент звернувся до ООН та міжнародних партнерів з проханням терміново забезпечити захист цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників. У звернення Україна, зокрема, закликає негайно запровадити безпольотну зону над нашою територією.

"Рішення про встановлення безпольотної зони над Україною може бути ухвалене Радою безпеки ООН. І ми щиро віримо, що це трапиться вже скоро. Якщо ж Росія все ж таки заблокує це рішення на Раді безпеки ООН, то це тільки підтвердить нашу і усіх порядних людей вимогу позбавити державу-терориста місця у Раді безпеки ООН", - запевнила Олена Шуляк.

Безполітна зона - закриття повітряного простору держави. Коли у ньому з’являється будь-яка ворожа ціль, вона одразу знищується силами НАТО.

Нові технології дозволяють встановити безпілотну зону віддалено. Наприклад на відстані декількох сотень кілометрів з нейтральної зони у Чорному морі.

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