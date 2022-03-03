Шуляк: существует реальный шанс введения бесполетной зоны над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной - вопрос не только военного характера, но и гуманитарного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуги народа" Елену Шуляк.

"Мир видит, как Россия использует крылатые ракеты для атак против гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Их вертолеты завозят диверсионные группы, чтобы терроризировать наши города и села. Если бы Россия не могла использовать небо Украины для войны, были бы сохранены сотни жизней, были бы целые жилые кварталы и гражданские объекты", - отметила она.

Шуляк напомнила, что Украина имеет значительный потенциал атомной энергетики. И наносить ракетные и авиаудары на такой территории - угроза всей Европе.

"На сегодня единственным контраргументом против бесполетной зоны является то, что реально ее соблюдения могут обеспечить только НАТО или Америка, но это якобы означает войну между НАТО, Америкой и Россией. Но мир уже понял: Россия не имеет достаточного потенциала, чтобы воевать с НАТО или Америкой. А угрозы Путина по ядерному оружию - блеф", - сказала она.

Глава партии "Слуга народа" считает российское руководство убийцами, но не самоубийцами. Оно понимает, что применение ядерного оружия против НАТО приведет к ответному удару. Это уничтожит их лично и их родных.

"Моральный долг Запада перед украинцами и всеми европейцами: остановить жесточайшую войну в Европе со времен Второй мировой. Запад может и должен это сделать", - заявила Елена Шуляк.

Также она обратила внимание, что сегодня парламент обратился к ООН и международным партнерам с просьбой срочно обеспечить защиту гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков. В обращение Украина, в частности, призывает немедленно ввести бесполетную зону над нашей территорией.

"Решение об установлении бесполетной зоны над Украиной может быть принято Советом Безопасности ООН. И мы искренне верим, что это случится уже скоро. Если же Россия все же заблокирует это решение на Совете безопасности ООН, то это только подтвердит нашу и всех порядочных людей требованию лишить государство-террориста места в Совете безопасности ООН", - заверила Елена Шуляк.

Бесполетная зона - закрытие воздушного пространства государства. Когда в нем появляется какая-либо враждебная цель, она сразу уничтожается силами НАТО.

Новые технологии позволяют установить беспилотную зону удаленно. Например на расстоянии нескольких сотен километров из нейтральной зоны в Черном море.