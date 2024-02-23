Шуляк рассказала о предлагаемых правках к законопроекту о мобилизации

Срок бронирования сотрудников нужно продлить с 6 до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления "брони".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.
Речь идет прежде всего о:
Шуляк отметила, что эта норма была среди ее главных поправок к законопроекту о мобилизации.
По ее словам, важно разрешить бронирование работников критически важных предприятий до 12 месяцев, с возможностью автоматического продления в случае подтверждения их важности для страны. Такой нормы до сих пор не было, а бронирование работников таких предприятий могло быть всего на полгода.
"Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов). Также это касается предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления 6-месячное бронирование предусмотрено на предприятиях, учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. до 12 месяцев с возможностью его автоматического продления", - подчеркнула Шуляк.
Среди других правок нардепа к мобилизационному законопроекту:
"В таком вопросе, как мобилизационные мероприятия, нужно найти золотую середину и сформировать максимально справедливый для граждан законопроект. Хочу заметить, несмотря на заявления некоторых политиков, что законопроект не будет подгоняться под определенную дату. Он будет принят, когда все "за" и "против" будут взвешены и мы достигнем консенсуса между фракциями и группами", - резюмировала Шуляк.
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