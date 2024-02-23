Шуляк розповіла про пропоновані правки до законопроекту про мобілізацію

Йдеться передусім про:

підприємства, яким встановлено мобілізаційні замовлення

компанії, які працюють над виробництвом товарів, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних сил України

підприємства, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Шуляк зазначила, що ця норма була серед її головних правок до законопроекту про мобілізацію.

За її словами, надважливо дозволити бронювання працівників критично важливих підприємств до 12 місяців, з можливістю автоматичного продовження у разі підтвердження їх важливості для країни. Такої норми донині не було, а бронювання працівників таких підприємств могло бути лише на півроку.

"Йдеться про підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень). Також це стосується підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань. Крім цього, 6-місячне бронювання передбачене на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для всіх них важливо збільшити строк бронювання до 12 місяців з можливістю його автоматичного продовження", - наголосила Шуляк.

Серед інших правок нардепа до мобілізаційного законопроекту:

Узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Дозвіл громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це зроблено для того, щоб громадяни мали законодавчі права, за потреби, фіксувати протиправні дії працівників ТЦК;

Звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

"У такому питанні, як мобілізаційні заходи, потрібно знайти золоту середину та сформувати максимально справедливий для громадян законопроєкт. Хочу зауважити, попри заяви деяких політиків, що законопроект не буде підганятись під певну дату. Він буде прийнятий, коли всі "за" та "проти" будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами”, - резюмувала Шуляк.